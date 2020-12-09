Губернатор ХМАО сделала первый шаг к реформе правительства

Уже назначена дата первого заседания нового правительства Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора ХМАО в 2020 году

В состав нового правительства ХМАО войдут главы муниципальных образований региона. Соответствующие изменения в регламент работы правительства внесены в ходе очередного заседания высшего органа исполнительной власти региона. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Документ разработан в соответствии с изменениями в законодательстве автономного округа о структуре и деятельности правительства», — приводят слова губернатора ХМАО Натальи Комаровой в депсвязей.

Известно, что в соответствии с одобренным постановлением в состав окружного правительства входят губернатор, первые заместители, заместители, а также по решению главы региона руководители органов государственной власти и главы муниципалитетов. Первое заседание нового правительства состоится завтра — 11 декабря.

Ранее URA.RU писало, что решения по новому составу правительства политический истеблишмент ждет с середины сентября. Отвечая на вопрос агентства, губернатор заявила, что финальная конструкция высшего органа исполнительной власти будет сформирована до 13 декабря.