09 декабря 2020

Свердловский губернатор выбирает себе главного пиарщика

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в конгресс-центре по итогам «Иннопром 2019», прыткова юлия
Юлия Прыткова заняла должность руководителя ДИП два года назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Решается вопрос о продлении полномочий руководителя департамента информационной политики правительства Свердловской области Юлии Прытковой. По данным инсайдеров, это может быть связано с истекающим сроком трудового контракта главы департамента.

«Прыткову вызвали из отпуска для встречи с губернатором, аудиенцию включили в план [губернатора Свердловской области Евгения] Куйвашева, что нехарактерно», — рассказал инсайдер. По его словам, многие посчитали это предвестником возможного увольнения. Он также добавил, что, по его сведениям, рассматривались другие кандидаты на должность. URA.RU обратилось за комментарием к Юлии Прытковой с просьбой рассказать о результатах аудиенции. В ответ на вопрос о возможном прекращении или продлении контракта она заявила: «А он у меня не истекает».

Юлия Прыткова заняла пост руководителя департамента информационной политики правительства Свердловской области два года назад — в декабре 2018 года. Ранее она была заместителем руководителя департамента.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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