Алексею Текслеру предложили заодно разобраться с Андреем Шмидтом и по партийной линии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Депутат Центрального района Челябинска Марсель Хазиев предложил губернатору Алексею Текслеру снизить зарплату спикеру гордумы областного центра Андрею Шмидту до средней по области. Обращение на официальном бланке направлено главе региона, который также является лидером отделения «Единой России».

В документе говорится, что на фоне снижения налоговых поступлений и проблем в системе здравоохранения из-за пандемии коронавируса в 2021 году резко увеличится зарплата председателя гордумы Андрея Шмидта. «За время председательства Станислава Мошарова [экс-спикер гордумы] расходы на его зарплату составляли 3 млн 150 тыс. рублей в год. Сегодня же расходы на зарплату Андрея Шмидта составят 5 млн 453 тыс. рублей, или 455 тыс. рублей в месяц. Дополнительно заложены расходы на автопарк и иные расходы, без которых можно работать председателю гордумы в период кризиса и повышенной готовности», — говорится в обращении.

При этом депутат указывает, что средняя зарплата по региону составляет 38,1 тыс. рублей. «Считаю неправильным и несправедливым, когда область затянула пояса в связи с борьбой с COVID-19, когда буквально накануне гордума повысила тарифы на ЖКХ, повышать зарплаты и расходы на ее первых лиц», — пишет он Текслеру. И предлагает сократить зарплату Шмидта до 38 тыс. рублей в месяц, оценить его действия как члена «ЕР», а сэкономленные деньги передать медикам.

В адрес губернатора обращение пока не поступало, не видел его и Шмидт. «У нас нет собственного автопарка. За думой была закреплена часть машин мэрии, сейчас осталась пара „разгонных“ авто — остальные передали врачам. Что до денег, в 2019 году зарплата Мошарова практически не отличалась от моей, а в следующем году ее лишь проиндексируют на 3%, как у всех бюджетников», — пояснил URA.RU спикер гордумы.