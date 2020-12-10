Курганский депутат Госдумы незаметно переболел коронавирусом

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков с удивлением узнал, что в его крови есть антитела к коронавирусу. Болезнь протекала незаметно. Об этом Ильтяков рассказал URA.RU.
«Сегодня позвонили со станции переливания крови в Кургане и пригласили. Сказали, что нужна кровь с антителами, а у вас антитела обнаружены. Как антитела?», — рассказал депутат Госдумы.
С его слов, антитела обнаружились после того, как он сдал плазму. При этом симптомов коронавируса или ОРВИ во время болезни он не ощущал. «Не было ни температуры, ни чихания, ни отдышек, ничего, все было нормально», — пояснил Ильтяков. Сегодня депутат пойдет на станцию переливания сдавать кровь с антителами. «Я постоянно сдаю кровь. После последней процедуры прошло три месяца», — сказал Ильтяков.
Ранее агентство сообщало, что депутат Госдумы от Челябинской области, лидер регионального отделения «Справедливой России» Валерий Гартунг за пять дней вылечился от коронавируса. Гартунг отметил, что заболевание у него проходило почти без симптомов. Среди депутатов избранных в Госдуму от Челябинской области ранее переболели COVID-19 Виталий Пашин и Андрей Барышев. Барышев перенес ковидную пневмонию.
Подписывайтесь на URA.RU в