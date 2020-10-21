Челябинский депутат Госдумы заразился коронавирусом

Депутат Госдумы от Челябинской области, лидер регионального отделения «Справедливой России» Валерий Гартунг заразился коронавирусом. Как сообщил Гартунг URA.RU, тест на COVID-19, взятый накануне, дал положительный результат.
«Состояние нормальное, температура — 36, 6 градусов. Обоняние не пропало, — пояснил URA.RU депутат. — Но тест показал наличие заболевания. Об этом мне сообщили сегодня и в Госдуму на пленарное заседание я уже не попаду. Врач уже назначил лечение».
Гартунг сообщил, что должен был выступать сегодня в Госдуме и высказаться против законопроекта о заморозке накопительной части пенсии. «Вместо этого придется остаться дома. И от обычных спортивных упражнений на воздухе пришлось отказаться», — сообщил депутат.
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