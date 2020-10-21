Челябинский депутат Госдумы заразился коронавирусом

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Военно-поисковые сборы. Холманских и Дубровский в Чебаркуле Челябинск, гартунг валерий
У Валерия Гартунга диагностирован коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Депутат Госдумы от Челябинской области, лидер регионального отделения «Справедливой России» Валерий Гартунг заразился коронавирусом. Как сообщил Гартунг URA.RU, тест на COVID-19, взятый накануне, дал положительный результат.

«Состояние нормальное, температура — 36, 6 градусов. Обоняние не пропало, — пояснил URA.RU депутат. — Но тест показал наличие заболевания. Об этом мне сообщили сегодня и в Госдуму на пленарное заседание я уже не попаду. Врач уже назначил лечение».

Гартунг сообщил, что должен был выступать сегодня в Госдуме и высказаться против законопроекта о заморозке накопительной части пенсии. «Вместо этого придется остаться дома. И от обычных спортивных упражнений на воздухе пришлось отказаться», — сообщил депутат.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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