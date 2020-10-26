Челябинский депутат Госдумы вылечился от COVID за пять дней

Валерий Гартунг в своем аккаунте написал о выздоровлении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат Госдумы от Челябинской области, лидер регионального отделения «Справедливой России» Валерий Гартунг за пять дней вылечился от коронавируса. 20 октября тесты на COVID-19 показали положительный результат, а 25 октября уже отрицательный. Об этом Гартунг сообщил URA.RU и пояснил, что его лечили как обычных граждан.

«Все! Коронавирус побежден! Сегодня тест отрицательный! — написал Гартунг на своей странице в Facebook. — Жаль только, что в Думу на ближайшие пленарные заседания я все равно не попаду, потому что в течение двух недель с момента обнаружения вируса полагается соблюдать изоляцию».

«Лечили как всех, ничего особенного. Возможно, у меня просто сильный иммунитет», — сообщил URA.RU депутат, в ответ на вопрос, с чем связано такое быстрое излечение. Называть препараты, которые ему давали, Гартунг не стал. Он также сообщил, что намерен продолжить участвовать в исследовании вакцины «Спутник V» от COVID-19.

«Мне пришлось прервать испытания, — пояснил URA.RU Гартунг. — Но я же до конца не знаю, было ли это плацебо или настоящая вакцина. Если выяснится, что плацебо, я потом поставлю настоящую прививку». 27 октября депутат собирается сдать тесты на антитела. «Если выяснится, что антитела у меня есть, то готов буду поделиться плазмой с тем, кому это понадобится. У меня очень редкая группа крови — четвертая отрицательная», — заявил депутат.

Гартунг отметил, что заболевание у него проходило почти без симптомов. «Было очень легкое недомогание, я даже думал, что промочил ноги, — признался депутат. — Но потом тесты на COVID-19 показали положительный результат».