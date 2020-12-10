Мишустин назвал виновников роста цен на продукты

Мишустин обвинил в сложившейся ситуации ФАС, министерства и вице-премьеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

ФАС, Минпромторг, Минсельхоз и вице-премьеры допустили сбой в работе. Это привело к росту цен на важные продукты, считает председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Недооценили риски, пустили на самотек, хочу каждому из вас напомнить ваши прямые обязанности», — приводит слова Мишустина РИА «Новости». Он поручил подготовить предложения по сдерживанию цен на продукты. И подчеркнул, что торговые сети не должны наживаться на людях при формировании цен.

Ранее президент России Владимир Путин выразил недовольство в связи с данной ситуацией. Он заявил, что не хочет, чтобы в РФ был такой же голод, как в Советском Союзе.