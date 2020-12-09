09 декабря 2020

В Магнитогорске закрывается Ашан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, продукты, колбасы, медицинская маска, еда, ашан
Гипермаркет закроют после Нового года Фото: Илья Московец © URA.RU

Крупнейший гипермаркет «АШАН Сити» в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, закроется 14 декабря. Сразу после новогодних каникул магазин свернет свою работу. Причины раскрыли в компании «АШАН Ритейл Россия».

«К сожалению, на протяжении длительного времени магазин показывает неудовлетворительные результаты, — пишет агентство „Верстов.Инфо“ со ссылкой на пресс-службу „АШАН Ритейл Россия“. — В связи с этим руководство компании приняло решение о закрытии гипермаркета. Компания благодарит всех сотрудников гипермаркета за работу и берет на себя обязательство в выполнении всех необходимых мероприятий в соответствии с требованиями трудового законодательства РФ».

В данный момент гипермаркет продолжает работу. Впереди всех сотрудников и покупателей ждут праздничные акции и распродажи. АШАН в Магнитогорске открылся пять лет назад и в первый же день в гипермаркете начался ажиотаж из-за больших скидок на продукты.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...