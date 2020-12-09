В Магнитогорске закрывается Ашан

Гипермаркет закроют после Нового года Фото: Илья Московец © URA.RU

Крупнейший гипермаркет «АШАН Сити» в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, закроется 14 декабря. Сразу после новогодних каникул магазин свернет свою работу. Причины раскрыли в компании «АШАН Ритейл Россия».

«К сожалению, на протяжении длительного времени магазин показывает неудовлетворительные результаты, — пишет агентство „Верстов.Инфо“ со ссылкой на пресс-службу „АШАН Ритейл Россия“. — В связи с этим руководство компании приняло решение о закрытии гипермаркета. Компания благодарит всех сотрудников гипермаркета за работу и берет на себя обязательство в выполнении всех необходимых мероприятий в соответствии с требованиями трудового законодательства РФ».

В данный момент гипермаркет продолжает работу. Впереди всех сотрудников и покупателей ждут праздничные акции и распродажи. АШАН в Магнитогорске открылся пять лет назад и в первый же день в гипермаркете начался ажиотаж из-за больших скидок на продукты.