Карантин меняет формат общения челябинского губернатора со СМИ

Алексей Текслер встретится с прессой в режиме ВКС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет пресс-конференцию, посвященную итогам 2020 года, в новом формате. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера, из-за пандемии коронавируса общение со СМИ пройдет в режиме видеоконференцсвязи (ВКС).

«В области из-за пандемии продолжают действовать ограничения на проведение массовых мероприятий, — пояснили URA.RU. — Поэтому пресс-конференция будет в режиме ВКС». В пресс-службе сообщили, что дата конференции уточняется, но мероприятие состоится до конца года.

Ранее, по уже сложившейся традиции, на пресс-конференцию главы региона приезжали СМИ со всей области. Зал, где проводилось мероприятие, полностью заполнялся. Теперь журналисты будут участвовать в пресс-конференции не покидая своих редакций.