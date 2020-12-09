09 декабря 2020

Карантин меняет формат общения челябинского губернатора со СМИ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция врио губернатора Алексея Текслера. Челябинск, портрет, текслер алексей
Алексей Текслер встретится с прессой в режиме ВКС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет пресс-конференцию, посвященную итогам 2020 года, в новом формате. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера, из-за пандемии коронавируса общение со СМИ пройдет в режиме видеоконференцсвязи (ВКС).

«В области из-за пандемии продолжают действовать ограничения на проведение массовых мероприятий, — пояснили URA.RU. — Поэтому пресс-конференция будет в режиме ВКС». В пресс-службе сообщили, что дата конференции уточняется, но мероприятие состоится до конца года.

Ранее, по уже сложившейся традиции, на пресс-конференцию главы региона приезжали СМИ со всей области. Зал, где проводилось мероприятие, полностью заполнялся. Теперь журналисты будут участвовать в пресс-конференции не покидая своих редакций.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...