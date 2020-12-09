Челябинская область побила рекорд смертности за три года

За месяц в Челябинской области скончалось рекордное количество жителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области в октябре 2020 года скончалось 6,2 тысячи человек. По данным Челябинскстата, это самый высокий показатель смертности в месяц за последние три года.

В 2018 и 2019 годах количество умерших в месяц варьировалось от 3,4 до 5,5 тысяч человек, причем предыдущий рекорд — 5.5 тысяч смертей — был зафиксирован в июле 2020 года. Он был побит в ноябре с показателем 6.2 тысячи смертей. В соседней Свердловской области пик смертности также пришелся на июль.

Цифры за ноябрь текущего года пока не опубликованы, но только в Миассе, по данным ЗАГСа, количество смертей выросло почти в три раза по сравнению с октябрем прошлого года.

Кроме того, в целом за десять месяцев текущего года скончались 42588 человек, а за аналогичный период минувшего года — 38400. При этом Челябинскстат не публикует информацию, от чего именно скончались южноуральцы. С начала пандемии в регионе, согласно официальной статистике, скончались 1010 человека, из них 366 непосредственно от COVID.