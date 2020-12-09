В Тюменской области введут ограничения для рыбаков

Для рыбаков установят норматив по ловле рыбы сетями — не более пяти килограмм Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюменской области хотят ввести норму вылова для рыбаков-любителей. Об этом URA.RU рассказал заместитель главы аграрного комитета областной думы Юрий Конев. Решение призвано уладить нарастающий конфликт между рыбаками и бизнесом, который арендует озера.

«В районах юга Тюменской области возникло большое напряжение среди населения. Дело в том, что 10% озер закреплены за арендаторами, которые зарыбляют водоемы, и чтобы на них порыбачить, людям нужно заплатить. При этом ловить они хотят сетями, а это не нравится бизнесу, ведь так за раз вылавливается больше рыбы. Решением может стать норма вылова, которую тюменцы будут добывать на свободных водоемах», — рассказал URA.RU депутат Тюменской областной думы Юрий Конев. Сегодня для многих жителей районов добыча рыбы и дикоросов — основной способ заработка.

Норма вылова составит пять килограмм. При этом встал вопрос о том, как контролировать объем улова. Представители районов области пообещали решить этот вопрос своими силами. Теперь властям нужно составить список озер, на которых будет разрешена ловля сетями.

Сегодня, согласно постановлению правительства РФ, рыбачить сетями тюменцам запрещено в принципе, так как область не входит в закрепленные документом территории Сибири и Дальнего Востока. При этом нормативный запрет можно решить при помощи властей региона.

Ранее URA.RU писало о ситуации, сложившейся в Челябинской области. Местные рыбаки написали письмо президенту с просьбой вернуть им возможность бесплатно рыбачить на всех озерах.