Новый генерал ФСБ едет в Челябинск за повышением

Будущего руководителя УФСБ по Челябинской области Дмитрий Иванов повысят в звании. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах. Иванова ждут в Челябинске в течение ближайших двух недель.
«Сейчас Иванов руководит УФСБ по Томской области в звании генерал-майора, — напомнил URA.RU инсайдер. — Челябинская область является регионом, в котором расположен ряд важных стратегических объектов. К ним относятся, к примеру, предприятия Росатома. Согласно регламенту, руководитель УФСБ в таком субъекте федерации в течение года повышается в звании».
Действующий руководитель УФСБ по Челябинской области Сергей Сизов возглавил управление в июне 2019 года в звании генерал-майора. Через год его повысили до генерал-лейтенанта. Сейчас Сизов ждет перевода в один из регионов Сибири, где он возглавит субъект, центром которого является столица федерального округа.
Инсайдер также сообщил, чего ждут в Челябинске от нового генерала. «Иванова в Томске называют очень требовательным руководителем. После его назначения в Томск в управлении прошла масштабная кадровая чистка», — рассказал источник.
URA.RU отправило запрос в УФСБ по Челябинской области. Ответ на него к моменту публикации получен не был.
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