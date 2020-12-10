10 декабря 2020
09 декабря 2020

Новый генерал ФСБ едет в Челябинск за повышением

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, фсб
Будущий руководитель УФСБ по Челябинской области будет повышен в звании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Будущего руководителя УФСБ по Челябинской области Дмитрий Иванов повысят в звании. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах. Иванова ждут в Челябинске в течение ближайших двух недель.

«Сейчас Иванов руководит УФСБ по Томской области в звании генерал-майора, — напомнил URA.RU инсайдер. — Челябинская область является регионом, в котором расположен ряд важных стратегических объектов. К ним относятся, к примеру, предприятия Росатома. Согласно регламенту, руководитель УФСБ в таком субъекте федерации в течение года повышается в звании».

Действующий руководитель УФСБ по Челябинской области Сергей Сизов возглавил управление в июне 2019 года в звании генерал-майора. Через год его повысили до генерал-лейтенанта. Сейчас Сизов ждет перевода в один из регионов Сибири, где он возглавит субъект, центром которого является столица федерального округа.

Инсайдер также сообщил, чего ждут в Челябинске от нового генерала. «Иванова в Томске называют очень требовательным руководителем. После его назначения в Томск в управлении прошла масштабная кадровая чистка», — рассказал источник.

URA.RU отправило запрос в УФСБ по Челябинской области. Ответ на него к моменту публикации получен не был.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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