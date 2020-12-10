Путин: зараженные коронавирусом министры продолжают работать

Федеральные министры России исполняют свои рабочие обязанности, несмотря на заражение коронавирусом. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.
«Некоторые и федеральные министры сейчас у нас болеют, но продолжают работать», — рассказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, некоторые министры работают из дома, но есть такие, кто выходит на связь из больницы.
Путин подчеркнул, что среди заболевших министров есть те, кто заразился коронавирусом. Президент не стал раскрывать имен заболевших.
Ранее сообщалось, что массовая вакцинация от коронавируса в регионах России начнется не позднее 13 декабря. Результаты эффективности препарата «Спутник V» повысили до 96,2%, передает RT.
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