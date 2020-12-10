Правительство назвало дату начала всероссийской вакцинации

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Вакцинация от коронавируса в регионах начнется не позднее, чем через три дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вакцинация от коронавируса в регионах России начнется не позднее 13 декабря. Соответствующая информация появилась на официальном сайте правительства РФ.

«До конца текущей недели она (вакцинация — прим. ред.) будет запущена во всех субъектах», — приводятся на сайте слова вице-премьера России Татьяны Голиковой. По ее словам, все регионы РФ заявили, что готовы начать вакцинацию.

Голикова подчеркнула, что россияне будут привиты препаратом «Спутник V» в два этапа. Она подчеркнула, что регионы должны обеспечить такой график вакцинации, чтобы он не нарушился в новогодние каникулы. Власти регионов должны будут сообщить жителям о сроках проведения вакцинации.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о сроках начала массовой вакцинации от коронавируса в РФ. По его словам, ее необходимо начать проводить в декабре 2020 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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