Правительство назвало дату начала всероссийской вакцинации

Вакцинация от коронавируса в регионах России начнется не позднее 13 декабря. Соответствующая информация появилась на официальном сайте правительства РФ.
«До конца текущей недели она (вакцинация — прим. ред.) будет запущена во всех субъектах», — приводятся на сайте слова вице-премьера России Татьяны Голиковой. По ее словам, все регионы РФ заявили, что готовы начать вакцинацию.
Голикова подчеркнула, что россияне будут привиты препаратом «Спутник V» в два этапа. Она подчеркнула, что регионы должны обеспечить такой график вакцинации, чтобы он не нарушился в новогодние каникулы. Власти регионов должны будут сообщить жителям о сроках проведения вакцинации.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о сроках начала массовой вакцинации от коронавируса в РФ. По его словам, ее необходимо начать проводить в декабре 2020 года.
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