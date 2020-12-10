Свердловская школьница обвинила пожилого педагога в изнасиловании

Художник обучал детей Березовского рисованию Фото: depositphotos.com

В Березовском заподозрили в педофилии местного учителя рисования. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, родители 14-летней девочки обвинили 50-летнего Михаила Наумова в изнасиловании.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ („Насильственные действия сексуального характера“). Подозреваемый задержан сотрудниками полиции, следователи намерены ходатайствовать о его аресте мужчины», — уточнил собеседник агентства. Оно уточнил, что мужчина был судим ранее за нанесение побоев. Школьница рассказала родителям, что пожилой преподаватель изнасиловал ее.

По данным источников, мужчина признает свою вину. В главном следственном управлении СК РФ по Свердловской области отказались комментировать ситуацию.

Михаил Наумов активно привлекал школьниц и школьников к занятиям живописью Группа арт-студии «Моне»/ВК

Михаил Наумов руководит арт-студией «МОНЕ», где предлагается обучение рисованию детей и взрослых. В настоящее время группа студии «ВКонтакте» насчитывает чуть больше тысячи подписчиков, однако, по словам одного из жителей Березовского, было время, когда Наумов активно раскручивал ее в соцсетях привлекая «юные таланты» обучаться живописи, и собирал до 40 тысяч подписчиков. В арт-студии не стали поднимать трубку, хотя в группе ВК время ее работы обозначено до 00.00.