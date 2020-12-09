09 декабря 2020
08 декабря 2020

Путин повысил в звании глав ФСИН и МЧС по Пермскому краю

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Президент страны присвоил специальные звания главам ведомств в Пермском крае Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин повысил в звании начальника МЧС России по Пермскому краю Андрея Бабинцева и начальника ГУФСИН по Пермскому краю Юрия Лымаря. Указ главы государства опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить специальные звания сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы: генерал-майора внутренней службы — Бабинцеву Андрею Николаевичу […] сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний: генерал-майора внутренней службы — Лымарю Юрию Анатольевичу», — говорится в документе.

До этого и Бабинцев, и Лымарь, носили звание «полковник внутренней службы». Бабинцев руководит МЧС Прикамья с февраля 2018 года, Лымарь возглавил УФСИН края в сентябре 2019 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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