Путин повысил в звании глав ФСИН и МЧС по Пермскому краю

Президент страны присвоил специальные звания главам ведомств в Пермском крае Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин повысил в звании начальника МЧС России по Пермскому краю Андрея Бабинцева и начальника ГУФСИН по Пермскому краю Юрия Лымаря. Указ главы государства опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить специальные звания сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы: генерал-майора внутренней службы — Бабинцеву Андрею Николаевичу […] сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний: генерал-майора внутренней службы — Лымарю Юрию Анатольевичу», — говорится в документе.

До этого и Бабинцев, и Лымарь, носили звание «полковник внутренней службы». Бабинцев руководит МЧС Прикамья с февраля 2018 года, Лымарь возглавил УФСИН края в сентябре 2019 года.