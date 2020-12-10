Пожар в многоквартирном доме угрожал соседям (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Дегтярске (Свердловская область) неизвестные злоумышленники подожгли квартиру мэра Вадима Пильникова. Как сообщил URA.RU собственный источник, близкий органам муниципальной власти, злоумышленники выдавили дверной глазок и вбрызнули в квартиру горючую жидкость.

Дом мэра Дегтярска, где подожгли его квартиру ГУ МЧС по Свердловской области

«Квартира сильно выгорела, была угроза всему многоквартирному дому. Инцидент произошел в период с 11.00 до 12.00», — рассказал собеседник агентства. По его версии, причиной инцидента мог быть конфликт с местной оппозицией: в Дегтярске тяжело принимали бюджет, и в адрес главы города звучали угрозы. Показательно, что поджог произошел во время заседания комиссии по бюджету местной думы, уточнил источник.

«Тревожное сообщение в дежурную часть территориального ОВД поступило в 13:09 (11:09 мск) 10 декабря. На место происшествия в квартиру по улице Комарова оперативно прибыли не только сотрудники полиции, но и наши коллеги из регионального ГУ МЧС. Сыщики установили, что легковоспламеняющаяся жидкость была пролита на металлическую сейф-дверь, которая от огня пострадала незначительно. В этом жилище, принадлежащей мэрии, по договору найма проживает два представителя городской администрации, ни один из них не пострадал, равно как и другие жильцы дома. Площадь возгорания в коридоре составила 6 кв. метров. По данному факту работники МВД проводят проверку, опрашивают соседей с целью установления возможных очевидцев и свидетелей. По итогам разбирательствам будет принято обоснованное решение», — заявил пресс-атташе свердловского главка МВД Валерий Горелых.