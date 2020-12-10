В США ввели санкции против Кадырова и футбольного клуба «Ахмат»

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Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
Футбольный клуб Рамзана Кадырова попал в санкционный список Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в санкционный список США за нарушение прав человека. Об этом сообщается на сайт американского Минфина.

«Глава Чеченской Республики был назначен сегодня в санкционный список», — говорится в сообщении. Также под санкции попали футбольный клуб «Ахмат», Фонд Ахмата Кадырова, «Ахмат ММА» и другие компании, так как по мнению представителей США они приносят главе Чечни прибыль и он особенно ими гордится.

Ограничения коснулись и шести граждан РФ за возможную связь с Кадыровым. В список попали заместитель премьер-министра Чеченской Республики Вахит Усмаев, представитель Кадырова в Европе Тимур Дугазаев, советник главы Чечни по личной безопасности Даниил Мартынов, тренер Кадырова Сатиш Семар. По данным ТАСС, также в отношении Кадырова ввела санкции Великобритания.

Ранее после введения санкций, глава Чечни позвал Помпео приехать в Россию, чтобы выяснить, чьи права нарушаются, передает телеканал 360. Позднее он объявил Госдеп США главной террористической организацией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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