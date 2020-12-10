Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в санкционный список США за нарушение прав человека. Об этом сообщается на сайт американского Минфина.
«Глава Чеченской Республики был назначен сегодня в санкционный список», — говорится в сообщении. Также под санкции попали футбольный клуб «Ахмат», Фонд Ахмата Кадырова, «Ахмат ММА» и другие компании, так как по мнению представителей США они приносят главе Чечни прибыль и он особенно ими гордится.
Ограничения коснулись и шести граждан РФ за возможную связь с Кадыровым. В список попали заместитель премьер-министра Чеченской Республики Вахит Усмаев, представитель Кадырова в Европе Тимур Дугазаев, советник главы Чечни по личной безопасности Даниил Мартынов, тренер Кадырова Сатиш Семар. По данным ТАСС, также в отношении Кадырова ввела санкции Великобритания.
Ранее после введения санкций, глава Чечни позвал Помпео приехать в Россию, чтобы выяснить, чьи права нарушаются, передает телеканал 360. Позднее он объявил Госдеп США главной террористической организацией.
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