В Чечне объявили Госдеп США главной террористической организацией

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XIX съезд всероссийской политической партии
В Чечне Госдеп США объявили террористической организацией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чеченское духовенство объявило террористической организацией американский государственный департамент. Духовное управление мусульман (ДУМ) официально заявило об этом в своем Instagram.

«Мы точно знаем, все эти лжедемократы поддерживали террористов, которые бесчинствовали на чеченской земле! … Объявляем Госдеп США террористической организацией № 1», — сказано в заявлении ДУМа.

Духовенство республики объяснило, что решение принято из-за того, что американский Госдеп введением санкций оскорбил главу Чечни Рамзана Кадырова и его семью. В ДУМ уверены, санкции США в отношении Кадырова ограничивают весь чеченский народ и даже ислам.

Соединенные Штаты 20 июля ввели санкции против Кадырова, его жены и двух дочерей. Их внесли в черный список и запретили въезд в Штаты. Причиной такого решения стали нарушения прав человека, объяснял госсекретарь США Майк Помпео.

В ответ в Чечне предложили американцам «помалкивать о правах человека». А сам Кадыров пригласил Помпео в республику, и выяснить, кто на самом деле нарушает права человека, пишет агентство Nation news.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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