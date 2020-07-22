В Чечне объявили Госдеп США главной террористической организацией

Чеченское духовенство объявило террористической организацией американский государственный департамент. Духовное управление мусульман (ДУМ) официально заявило об этом в своем Instagram.
«Мы точно знаем, все эти лжедемократы поддерживали террористов, которые бесчинствовали на чеченской земле! … Объявляем Госдеп США террористической организацией № 1», — сказано в заявлении ДУМа.
Духовенство республики объяснило, что решение принято из-за того, что американский Госдеп введением санкций оскорбил главу Чечни Рамзана Кадырова и его семью. В ДУМ уверены, санкции США в отношении Кадырова ограничивают весь чеченский народ и даже ислам.
Соединенные Штаты 20 июля ввели санкции против Кадырова, его жены и двух дочерей. Их внесли в черный список и запретили въезд в Штаты. Причиной такого решения стали нарушения прав человека, объяснял госсекретарь США Майк Помпео.
В ответ в Чечне предложили американцам «помалкивать о правах человека». А сам Кадыров пригласил Помпео в республику, и выяснить, кто на самом деле нарушает права человека, пишет агентство Nation news.