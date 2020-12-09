Определена роль экс-главы Сургута в правительстве ХМАО

Вадиму Шувалову придется привыкать работать в новой для себя роли в окружном правительстве Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Вадим Шувалов в качестве вице-губернатора ХМАО займется курированием ряда приоритетных инфраструктурных проектов для региона. Об этом URA.RU сообщила директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова.

«У нас несколько заместителей, которые занимаются курированием приоритетных проектов. У [вице-губернатора ХМАО Владислава] Нигматулина главное — это геномный центр. Соответственно, у Шувалова большие инфраструктурные объекты — второй мост через Обь и ряд транспортных проектов», — прокомментировала Шумакова.

Она также добавила, что губернатора ХМАО Наталья Комарова сама обозначит весь круг задач, которые будут стоять перед Шуваловым. «В правительстве ХМАО есть еще один вице-губернатор, который занимается приоритетными проектами — Александр Тиртока. Его главный функционал связан со взаимодействием с федеральными органами власти, а также организацией деятельности оперативного штаба по борьбе с коронавирусом», — прокомментировала Шумакова. Источник URA.RU, знакомый с ситуаций, сообщил, что губернатор ХМАО намерена 11 декабря посетить Сургут, где собирается провести встречу с экс-главой крупнейшего города ХМАО, а также нынешним и. о. мэра — Анной Томазовой.

Ранее URA.RU сообщало, что Шувалов ушел в отставку с поста мэра Сургута ради должности в окружном правительстве. Его обновленный состав стал известен 10 декабря.