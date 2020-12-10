Вокалистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала, что пытается воздействовать на своих поклонников из России, наставив их на «путь истинный». В интервью Youtube-каналу «Ходят слухи» она заявила, что рассматривать музыку вне политики — лицемерно.
Санина заявила, что ее поклонники из России сами приезжали на концерты группы на Украину и в Белоруссию, при этом сама она выступать в РФ никогда не будет, так как это «неприемлимо».
«Мне нравится думать, что, показывая несогласие, мы свою публику там [в России] направляем на путь истинный. И, может быть, благодаря тому, что мы туда не ездим, наши слушатели там посмотрят иначе на ситуацию, задумаются, что что-то здесь не то», — высказалась исполнительница.
Отношения Украины и России обострились после вступления Крыма в состав РФ в 2014 году. На референдуме большинство жителей региона проголосовали за воссоединение с РФ. Несмотря на это, Украина, США и другие страны отказываются признавать итоги голосования. Миллиардер из Швеции Дэн Стен Олссон рассказал, что Крым должен был вернуться в состав России сразу после распада СССР. Все это время полуостров входил в состав Украины безо всяких оснований, напоминает Nation News. Между тем 3 декабря заместитель госсекретаря США Стивен Биган в ходе онлайн-встречи совета министров ОБСЕ заявил, что США никогда не признают Крым частью России, пишет «Национальная служба новостей».
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