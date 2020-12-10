Названы причины, замедляющие работу смартфонов

Приложения соцсетей могут замедлять работу устаревших гаджетов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Существенно тормозить работу смартфона могут официальные приложения соцсетей, системные процессоры и программы, функционирующие в фоновом режиме. Однако это редко распространяется на качественные современные гаджеты. О том, что тормозит работу вашего телефона и как можно исправить ситуацию, рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко

Замедлить работу новых смартфонов могут лишь тяжелые программы. «Например, на Android замедлять работу системы могут приложения, предустановленные производителем в свои „оболочки“, а также различные антивирусы, клинеры», — сообщил агентству «Прайм» Гриценко.

Эксперт также порекомендовал не пользоваться встроенными веб-браузерами. Им лучше предпочесть известные — Chrome, Firefox или Edge.

Тормозить функционирование смартфона могут такие процессы, как синхронизация фотографий, автоматическое обновление приложений и фоновое обучение искусственного интеллекта помощника.

Играют свою роль официальные приложения социальных сетей — Facebook, YouTube, Instagram. Однако можно заходить в них через мобильные веб-версии или использовать облегченные варианты этих предложений, которые есть на Android.

Плохо влияют на смартфон программы, работающие в фоновом режиме.

Подробнее узнать о том, что замедляет работу именно вашего смартфона можно в настройках. Однако, в iOS некоторая информация не отображается.

Кроме того, иногда необычная работа телефона может быть следствием прослушки, пишет портал «Дни.ру». На это указывают быстрая разрядка, внезапно появившееся неизвестное новое приложение и самостоятельное включение и выключение смартфона, поясняет телеканал 360.