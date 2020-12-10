10 декабря 2020

Раскрыт главный фактор, приводящий к смерти от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Алексея Текслера в областной центр онкологии и ядерной медицины. Челябинск, койки, палата, эпидемия, врачи, больница, медики, центр онкологии и ядерной медицины, коронавирус
От коронавируса умирает на 39% больше мужчин, чем женщин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Половые различия врожденной и адаптивной иммунной системы влияют на развитие коронавирусной болезни. У женщин вероятность цитокинового штурма, из-за которого наступают тяжелые последствия, меньше.

«Риск заражения SARS-Cov-2 был одинаковым для женщин и мужчин, поскольку „ровно половина“ подтвержденных случаев приходилась на пациентов мужского пола. Однако мужчины на 39 процентов чаще умирали от COVID-19», — пишет «Лентра.ру» со ссылкой на исследование Кейптануского университета в ЮАР.

Женщинам помогает бороться с вирусом гормон эстрадиол. Он усиливает реакцию Т-лимфоцитов, убивающих инфицированные клетки, и увеличивает выработку антител.

Ранее ученые предложили использовать мужчинам антиандрогенные препараты, которые подавляют синтез тестостерона в организме, пишет RNS. Это, по их мнению, позволит снизить вероятность смерти онкобольных мужчин с коронавирусом.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...