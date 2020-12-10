Раскрыт главный фактор, приводящий к смерти от коронавируса

От коронавируса умирает на 39% больше мужчин, чем женщин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Половые различия врожденной и адаптивной иммунной системы влияют на развитие коронавирусной болезни. У женщин вероятность цитокинового штурма, из-за которого наступают тяжелые последствия, меньше.

«Риск заражения SARS-Cov-2 был одинаковым для женщин и мужчин, поскольку „ровно половина“ подтвержденных случаев приходилась на пациентов мужского пола. Однако мужчины на 39 процентов чаще умирали от COVID-19», — пишет «Лентра.ру» со ссылкой на исследование Кейптануского университета в ЮАР.

Женщинам помогает бороться с вирусом гормон эстрадиол. Он усиливает реакцию Т-лимфоцитов, убивающих инфицированные клетки, и увеличивает выработку антител.

Ранее ученые предложили использовать мужчинам антиандрогенные препараты, которые подавляют синтез тестостерона в организме, пишет RNS . Это, по их мнению, позволит снизить вероятность смерти онкобольных мужчин с коронавирусом.