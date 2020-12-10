Раскрыт главный фактор, приводящий к смерти от коронавируса

Половые различия врожденной и адаптивной иммунной системы влияют на развитие коронавирусной болезни. У женщин вероятность цитокинового штурма, из-за которого наступают тяжелые последствия, меньше.
«Риск заражения SARS-Cov-2 был одинаковым для женщин и мужчин, поскольку „ровно половина“ подтвержденных случаев приходилась на пациентов мужского пола. Однако мужчины на 39 процентов чаще умирали от COVID-19», — пишет «Лентра.ру» со ссылкой на исследование Кейптануского университета в ЮАР.
Женщинам помогает бороться с вирусом гормон эстрадиол. Он усиливает реакцию Т-лимфоцитов, убивающих инфицированные клетки, и увеличивает выработку антител.
Ранее ученые предложили использовать мужчинам антиандрогенные препараты, которые подавляют синтез тестостерона в организме, пишет
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