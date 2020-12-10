В Екатеринбурге на объекте «Атомстройкомплекса» убили рабочего

На стройке в Чкаловском районе Екатеринбурга один рабочий зарезал другого. Убийство произошло на объекте ЖК «Весна», который возводит холдинг «Атомстройкомплекс», по адресу улица Дорожная, 18. Об этом URA.RU сообщил источник знакомый с обстоятельствами инцидента.
Конфликт, закончившийся смертью, случился около 22 часов 10 декабря. «На теле обнаружено четыре ножевых ранения в шею, три — в область груди», — сообщил агентству инсайдер. По данным источника, подозреваемый уже задержан. Им оказался работник подрядной компании «Стеклосервис». Погибший работал в этой же компании.
В пресс-службе «Атомстройкомплекса» агентству подтвердили факт происшествия.
Обновлено в 11.10: Следователи СКР подтвердили агентству факт возбуждения уголовного дела по статье убийство. «Расследованием занимается следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга СКР «Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс следственных мероприятий» — сообщили агентству в пресс-службе управления СКР по Свердловской области. «Сотрудники уголовного розыска осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Устанавливаются обстоятельства и очевидцы инцидента», — рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
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