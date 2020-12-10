В Кургане иностранцам продавали поддельные сертификаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане ликвидирована преступная группа из 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе курганского УФСБ.

«Участники преступной группы разработали схему по предоставлению мигрантам государственных сертификатов без фактического проведения экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства. Они находили иностранных граждан, не способных либо не желающих самостоятельно сдавать экзамены, получали с них оплату и передавали им готовые сертификаты», — говорится в официальном релизе. В группе состояли местные жители, а также выходцы из Свердловской и Тюменской областей.

Всего оперативники выявили 120 иностранцев, которые на основании поддельных сертификатов получили патенты на работу, разрешение на временное проживание, виды на жительство, гражданство РФ. Курганский городской суд приговорил членов группы к различным срокам лишения свободы с выплатой штрафов в размере до 150 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Ранее агентство сообщало, что на Урале задержана преступная группа, которая с марта по май 2018 года организовала фальшивые экзамены по русскому языку для иностранцев. Злоумышленники вовлекли в преступную схему сотрудников фирмы в Екатеринбурге, у которой был договор на организацию тестирования с одним из аккредитованных вузов Санкт-Петербурга. Именно в этот вуз впоследствии и направлялись сфальсифицированные результаты экзаменов.

В Кургане задержали преступную группу, которая незаконно помогала мигрантам получать государственные документы Фото УФСБ России по Курганской области