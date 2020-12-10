Челябинец напал на сотрудников транспортной полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В аэропорту Челябинска 7 декабря пьяный мужчина в норковой шубе устроил дебош во время посадки, а затем напал на полицейского. Об этом URA.RU сообщили сотрудники транспортной полиции Челябинской области.

«Во время посадки 57-летний челябинец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражался грубой нецензурной бранью, мешал другим пассажирам и работе бортпроводников. Командиром воздушного судна было принято решение об отказе данному пассажиру в перелете», — уточнили URA.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

В полиции добавили, что мужчина был снят с рейса и доставлен в дежурную часть. В этот момент он публично оскорбил сотрудников полиции и схватил одного из них за шею. «В отношении задержанного возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 318 и 319 УК РФ», — добавили URA.RU в транспортной полиции.