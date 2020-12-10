Врачи ХМАО рассказали, кому нельзя прививаться от коронавируса

Жителям ХМАО объяснили, кому запрещено прививаться от ковида, и рассказали об ограничениях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врачи рассказали жителям ХМАО, что несовершеннолетним, беременным и тем, кто кормит грудью, а также людям старше 60 лет запрещено прививаться от коронавируса. Пост с рекомендациями врачей размещен на официальной странице властей ХМАО «ВКонтакте».

«Процедура совершенно безопасна, но несколько правил запомнить стоит. Прививаться запрещено несовершеннолетним и людям старше 60 лет. Также запрещены прививки беременным и уже кормящим грудью матерям», — пишут врачи.

Те, кто уже привился от гриппа, спокойно могут вакцинироваться и от коронавируса, но с момента последней прививки должно пройти не менее 30 дней. После процедуры в течение тех дней стоит воздержаться от алкоголя. На итоговой пресс-конференции губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что вакцина уже поступила в округ. Первыми будут привиты медицинские работники, педагоги, работники правоохранительных органов и социальные работники.

Ранее URA.RU писало, что вакцинация населения от коронавируса начнется в январе 2021 года. Власти ХМАО рассчитывают в начале следующего года приобрести десятки тысяч вакцин от COVID.