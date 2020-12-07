07 декабря 2020
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В ХМАО раскрыли сроки вакцинации жителей от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от коронавирусной инфекции в городской больнице №1. Челябинск, укол, шприц, процедурный кабинет, вакцинация, коронавирус, covid, ковид, прививка от ковид
Пока вакцина от коронавируса в ХМАО доступна лишь врачам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Югре старт кампании по вакцинации населения от коронавируса намечен на январь 2021 года. Об этом URA.RU сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

«До конца декабря мы ожидаем, что нам поступит до полутора тысяч вакцин. А вот что касаемо десятков тысяч, я думаю, что речь идет о начале следующего года», — прокомментировал Добровольский.

Глава депздрава считает, что отрасль в состоянии справиться с большими объемами вакцинации населения. В этом врачам должен будет помочь опыт массовых прививочных кампаний от гриппа и ОРВИ. «Очень надеемся, что расширят перечень возрастных групп, кому положена вакцина. Мы готовы прививать людей пожилого возраста, за 60 лет, у кого риск погибнуть намного выше, чем у 18-летних пацанов», — добавил Добровольский.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО было доставлено несколько первых партий российской вакцины от коронавируса «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). Она предназначалась для медицинских работников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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