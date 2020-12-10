10 декабря 2020

В Челябинске коронавирусом заразились сотни строителей госпиталя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Алексея Текслера на строительство новой инфекционной больницы. Челябинск, ковидный госпиталь, благоустройство территории госпиталя
Во время строительства ковидного госпиталя произошла вспышка коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Во время строительства нового ковидного госпиталя в Малой Сосновке, которая расположена под Челябинском, у рабочих произошла вспышка коронавируса. Об этом на брифинге 11 декабря сообщил министр строительства Виктор Тупикин. Эту информацию URA.RU подтвердил вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль.

«В активной фазе стройки на ней трудились порядка 800 человек, причем круглосуточно. Заболели много человек, даже руководитель компании-генподрядчика заразился коронавирусом и был госпитализирован. Слава богу, мы никого не потеряли, привлекли новые рабочие силы и сдали объект в срок», — заявил URA.RU Шаль.

Тупикин на брифинге уточнил, что всего заразилось порядка 250 человек. Новую инфекционную больницу в поселке Малая Сосновка по требованию губернатора Алексея Текслера построили за рекордные сроки. В данный момент в клинике может одновременно лечиться свыше 300 ковидных больных.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...