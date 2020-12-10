В Челябинске коронавирусом заразились сотни строителей госпиталя

Во время строительства ковидного госпиталя произошла вспышка коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Во время строительства нового ковидного госпиталя в Малой Сосновке, которая расположена под Челябинском, у рабочих произошла вспышка коронавируса. Об этом на брифинге 11 декабря сообщил министр строительства Виктор Тупикин. Эту информацию URA.RU подтвердил вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль.

«В активной фазе стройки на ней трудились порядка 800 человек, причем круглосуточно. Заболели много человек, даже руководитель компании-генподрядчика заразился коронавирусом и был госпитализирован. Слава богу, мы никого не потеряли, привлекли новые рабочие силы и сдали объект в срок», — заявил URA.RU Шаль.

Тупикин на брифинге уточнил, что всего заразилось порядка 250 человек. Новую инфекционную больницу в поселке Малая Сосновка по требованию губернатора Алексея Текслера построили за рекордные сроки. В данный момент в клинике может одновременно лечиться свыше 300 ковидных больных.