В ХМАО силовики отреагировали на забастовку нефтяников

Работники компании «ЕВС» полгода не получали зарплату Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы работникам нефтесервисной компании «ЕВС», которые устроили забастовку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Установлено, что 132 работникам общества не выплачена заработная плата за период с июня по ноябрь 2020 года на сумму свыше 56 млн рублей. Прокуратура направила материалы проверки в следственный комитет для возбуждения уголовного дела. «По результатам их рассмотрения в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры», — сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

В пресс-службе СУ СК по ХМАО URA.RU сообщили, что работникам уже перечислено более 39 миллионов рублей, кому-то из потерпевших долг полностью возмещен, кому-то частично. «В настоящее время в офисе компании проводятся обыски с целью обнаружения, исследования и, при необходимости — изъятия интересующей следствие финансовой документации», — прокомментировали в пресс-службе СУ СК. Там также отметили, что фирма уже подала заявление в суд о банкротстве. В Югре основным заказчиком ее услуг была компания «Газпромнефть-Хантос».

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ХМАО работники нефтесервисных компаний периодически вынуждены прибегать к протестным акциям из-за долгов по зарплате. Из-за пандемии коронавируса в регионе снижается добыча углеводородов, что приводит к финансовым проблемам на предприятиях.