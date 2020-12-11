Свердловский губернатор оставил школьников на дистанционной учебе

Евгений Куйвашев объясняет свое решение высоким уровнем растространения инфекции Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил дистанционную учебу для учеников 6-8 и 10 классов до 26 декабря, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. Указ №689-УГ опубликован на портале правовой информации.

Ограничение касается также учащихся организаций дополнительного образования. «Кроме того, изменены требования к организаторам физкультурно-спортивных мероприятий в помещениях. На них могут присутствовать зрители, но не более 30% от вместимости спортивного объекта», — подчеркнули в департаменте информполитики.

Ранее Евгений Куйвашев заявил, что рассматривает возможность продлить зимние каникулы для школьников из-за коронавируса. Об этом он заявил, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram. «Я не исключаю, что на какой-то незначительный период мы можем каникулы продлить. Все будет зависеть от того, с какими показателями мы подойдем к каникулам <…> Трудно сказать, сколько мы будем оставаться на плато, не ухудшится ли ситуация», — написал Куйвашев в Instagram.

Глава региона также уточнил, при каких условиях классы закрываются на каранин по коронавирусу. В случае появления симптомов COVID заболевшего отправляют домой, а остальные дети продолжают учиться. Класс продолжает учиться, если воронавирус у ученика подтверждается — но дети носят макси и ходят в столовую по отдельному графику. Весь класс отправляют на дистант, если коронавирус лабораторно подтверждается у нескольких учеников.