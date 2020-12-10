В Курганской области девочке удалили здоровый зуб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Шадринска (Курганская область) пожаловалась, что стоматолог удалил ее ребенку здоровый зуб. Удаление проходило болезненно. Об этом Оксана Мешкова написала в соцсети «ВКонтакте» в группе «Подслушано Шадринск».

6-летнюю дочь женщина привела, чтобы доктор посмотрел шатающийся зуб. «Дочь сидела у меня на руках спиной ко мне. Когда стоматолог дёрнул зуб, она закричала, что не тот зуб. У нее побежала кровь. Я в панике — врач выдернул ей соседний зуб», — рассказала мама девочки.

После просьбы ребенка дать ей воды, оказалось, что в кабинете нет стакана. «Врач ответил, пусть пьёт из ваших рук. Это как вообще? У нас же пандемия», — написала Мешкова. После того, как мать помогла ребенку прополоскать рот, врач предложил снова удалить зуб. «Чувствую себя виноватой, что в этот момент сидела и держала ее, а этот врач издевался над моей дочерью», — поделилась женщина.

В пресс-службе правительства URA.RU прокомментировали, что по информации ГБУ «Шадринская поликлиника» у девочки шатались два зуба, которые было рекомендовано удалить, так как в этот период идет формирование прикуса. «Под аппликационной анестезией был удален один зуб, второй зуб не был удален вследствие эмоционального состояния ребенка. В связи с тем, что после удаления зуба не рекомендуется пить, не была предложена вода», — отметили в пресс-службе.

С доктором проведена беседа по соблюдению норм этики в напряженных эмоциональных и конфликтных ситуациях. Заведующая отделением по телефону связалась с мамой пациентки, принесены извинения. Рекомендовано обратиться на повторный прием. Депздрав проведет проверку.