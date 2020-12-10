В челябинской больнице умер младенец, искалеченный матерью

Пьяная мать с размаху ударила дочь о дверной косяк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В больнице Магнитогорска (Челябинская область) скончалась полугодовалая девочка, которую пьяная мать с размаху ударила о дверной косяк. Врачи более недели боролись за жизнь малышки, но оказались бессильны.

«Ребенок был доставлен в крайне тяжелом состоянии. Девочку подключили к аппарату ИВЛ, она находилась в реанимации. Врачи делали все возможное, но состояние ребенка усугублялось ранее полученными травмами. К сожалению, девочка скончалась», — сообщили в больнице изданию «МР-инфо».

По данным прокуратуры, 22-летняя жительница Башкирии приехала в гости к сестре в Магнитогорск. Будучи пьяной, она ударила расплакавшуюся дочь о дверной косяк. Девочку госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Женщина ранее уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Теперь ей уже предъявлено обвинение по ч.3 ст. 30, п.«в» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на совершение убийства), сейчас она находится под стражей.