Челябинские олигархи Аристов и Антипов разделили главный актив

Семья Александра Аристова вышла из его главного совместного с Юрием Антиповым актива Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинские олигархи Аристов и Антипов делят бизнес

Из состава учредителей Уральско-Сибирской металлургической компании (УСМК) вышли Александр и Елена Кретовы — дочь и зять челябинского олигарха Александра Аристова. Это следует из данных сервиса ЕГРЮЛ. Таким образом, бизнес-развод миллиардеров Аристова и его экс-партнера Юрия Антипова можно считать практически завершенным: главный актив совместного бизнеса полностью перешел под контроль Антипова.

Изменения в ЕГРЮЛ зафиксированы 11 декабря. СБИС оценивает активы УСМК в 169,3 млрд рублей. Как следует из данных Единого госреестра юрлиц, по 25% долей в компании теперь у Юрия Антипова, его супруги Людмилы и их сыновей Сергея и Алексея. Ранее по 10% бизнеса принадлежали Кретовым. Представители Аристова и Антипова воздерживаются от комментариев.

Аристов и Антипов, начавшие совместный бизнес в 1990-х годах, создали одну из самых влиятельных в регионе бизнес-империй. Весной 2020 года стало известно, что они решили разделить бизнес. По итогам Аристову отошла группа предприятий пищевой индустрии, включая бренд «Ариант». Антипову достались металлургические активы, включая Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), а также бассейн «Ариант», теперь переименованный в «Электрометаллург».