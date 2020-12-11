Диетологи раскрыли, как можно сделать новогодние салаты дешевле

Многие традиционные продукты для новогоднего стола можно приготовить самим
Новогодний стол можно сделать дешевле, используя продукты для приготовления более полезных привычных продуктов. При этом можно добавить дешевые сезонные овощи, разнообразив стол и помогая желудочно-кишечному тракту справиться с последствиями. В беседе с URA.RU диетологи поделились своими советами.
- Майонез для традиционных новогодних салатов можно приготовить самостоятельно. «Продукты для приготовления майонеза уже, обычно, есть дома в запасе», — рассказала URA.RU диетолог Анжелика Дюваль.
- Консервированный зеленый горошек диетолог рекомендует заменить на замороженный, что также сэкономит деньги и добавит пользу. «Таким образом, мы получаем более насыщенный вкус и сохраняем больше пользы», — уточнила Дюваль.
- О качестве продуктов стоит задуматься покупая также продукты для закусок. Так, засоленную рыбу можно приготовить самостоятельно.
- Для ЖКТ будет полезно приготовить овощные салаты, которые избавят от традиционного посленовогоднего метеоризма. «Репа, зеленая редька, огурец и кабачок. Натереть на мелкой терке, добавить чеснок и масло», — поделилась рецептом она.
- Купить более дешевые традиционные овощи можно даже с учетом роста их цены. «Овощи можно покупать более дешевые, например, немытые», — предложила врач-диетолог из национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.
- Сэкономить бюджет для новогоднего стола поможет также отказ от пакетированных соков и газированных напитков. «Они способствуют быстрому алкогольному опьянению и стимулируют брожение за счет большого количества сахара. Лучше пить чистый алкоголь — водка, коньяк, сухие вина, сухое шампанское, закусывая едой, которая представлена на столе», — дополнила Дюваль.
Ранее Росстат посчитал стоимость продуктов для новогодних салатов. В среднем по стране продукты, необходимые для приготовления сельди под шубой и оливье, выросли на 8% и 7% соответственно.
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