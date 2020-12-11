Диетологи раскрыли, как можно сделать новогодние салаты дешевле

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Многие традиционные продукты для новогоднего стола можно приготовить самим Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Новогодний стол можно сделать дешевле, используя продукты для приготовления более полезных привычных продуктов. При этом можно добавить дешевые сезонные овощи, разнообразив стол и помогая желудочно-кишечному тракту справиться с последствиями. В беседе с URA.RU диетологи поделились своими советами.

  • Майонез для традиционных новогодних салатов можно приготовить самостоятельно. «Продукты для приготовления майонеза уже, обычно, есть дома в запасе», — рассказала URA.RU диетолог Анжелика Дюваль.
  • Консервированный зеленый горошек диетолог рекомендует заменить на замороженный, что также сэкономит деньги и добавит пользу. «Таким образом, мы получаем более насыщенный вкус и сохраняем больше пользы», — уточнила Дюваль.
  • О качестве продуктов стоит задуматься покупая также продукты для закусок. Так, засоленную рыбу можно приготовить самостоятельно.
  • Для ЖКТ будет полезно приготовить овощные салаты, которые избавят от традиционного посленовогоднего метеоризма. «Репа, зеленая редька, огурец и кабачок. Натереть на мелкой терке, добавить чеснок и масло», — поделилась рецептом она.
  • Купить более дешевые традиционные овощи можно даже с учетом роста их цены. «Овощи можно покупать более дешевые, например, немытые», — предложила врач-диетолог из национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.
  • Сэкономить бюджет для новогоднего стола поможет также отказ от пакетированных соков и газированных напитков. «Они способствуют быстрому алкогольному опьянению и стимулируют брожение за счет большого количества сахара. Лучше пить чистый алкоголь — водка, коньяк, сухие вина, сухое шампанское, закусывая едой, которая представлена на столе», — дополнила Дюваль.

Ранее Росстат посчитал стоимость продуктов для новогодних салатов. В среднем по стране продукты, необходимые для приготовления сельди под шубой и оливье, выросли на 8% и 7% соответственно.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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