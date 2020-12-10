Росстат посчитал стоимость продуктов для новогодних салатов

Оливье на четверых обойдется в 366 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Продукты, которые необходимы для приготовления сельди под шубой, в сумме подорожали на 8%. Стоимость набора для оливье, суммарно стала дороже на 7%. По данным Росстата, драйверами роста среди ингредиентов для салатов стали картофель и морковь, их цена выросла на 29% и 24% соответственно.

Порция салата сельди под шубой по рецепту Росстата на четырех человек будет стоить 169 рублей. В прошлом году стоимость была на 7,6% ниже — 157 рублей, сообщают «Известия». Порция оливье (в рецепт вошли яйца, картофель, вареная колбаса, репчатый лук, майонез, морковь, а также консервированные огурцы и горошек) на четырех человек обошлась в 366,3 рубля, что на 7,7% больше, чем в прошлом году. А, к примеру, тазик салата на 12 персон будет стоить чуть больше тысячи рублей.

В Росстате отмечают, что с прошлого года больше всего подорожали овощи: картофель прибавил 29% (26,6 рубля за 1 кг), Морковь выросла в цене на 24% (32,7 рубля за 1 кг), свекла — на 13% (27,6 рубля за 1 кг). Яйца (66,9 рубля за 10 шт) и майонез (192,8 рубля за 1 кг) прибавили по 9%. Меньше всего для салатов подорожали колбаса (405,1 рубля за 1 кг) и сельдь (200,3 рубля за 1 кг), прибавив к прошлогодней цене по 2%.

В целом за год пищевые продукты подорожали на 6,2%, а плодоовощная продукция — на 12,4%, намного обогнав инфляцию, отмечает замглавы ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. «Причиной двузначного роста цен на овощи стали прежде всего природно-климатические условия: в этом году был неурожай картофеля. К этому добавляется нехватка рабочей силы для его уборки: из-за пандемии в страну приехало значительно меньше трудовых мигрантов из Средней Азии», — отмечает Мильчакова.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства конкретных мер по стабилизации цен на продукты. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства призвал принять меры для сдерживания цен, напоминает «Национальная служба новостей». Производители и торговые сети собираются заключить межотраслевое соглашение для сдерживания цен на основные продукты питания, в том числе на сахар и масло. Предполагается, что будет установлен предельный рекомендованный уровень отпускных и розничных цен на продовольствие