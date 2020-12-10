Суд арестовал свердловского учителя, обвиненного в насилии

Обвиняемого в домогательствах арестовали на два месяца Фото: скриншот трансляции из зала суда

В городе Березовском (Свердловская область) суд арестовал учителя рисования и художника Михаила Наумова. Его обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней ученицей художественной школы. После заявления родителей девочки в полицию Наумова задержали, а 10 декабря предъявили обвинение.

Педагогу вменяют насильственные действия сексуального характера (ч. 3, ст. 132 УК РФ). Из постановления суда следует, что события происходили на работе обвиняемого, то есть в детской школе искусств № 2, где он работает педагогом. «Ходатайство следователя подлежит удовлетворению. Избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 9 февраля 2021 года», — огласила решение судья Березовского суда.

Дочь Михаила Наумова Анастасия уверена в невиновности отца. По ее мнению, мужчину могли оговорить. «Не может человек, который обучил такое число детей, которого знает весь город, практически в каждой семье, совершить такое преступление. Мы требуем доказательств и честного расследования дела», — написала Анастасия у себя в Instagram. По мнению девушки, каждый, кто знает ее отца, уверен в его стопроцентной невиновности. Наумову грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что в Березовском по аналогичной статье к 14 годам и шести месяцам колонии строгого режима приговорили журналиста Максима Фадейкова. Его адвокат Роман Бикбулатов рассказал агентству, что обвинение строилось на словах матери девочки.