Мясников: нужно ли делать кесарево сечение при коронавирусе

При заболевании коронавирусом беременным не обязательно делать кесарево сечение. Об этом в своем Telegram сообщил телеведущий и врач Александр Мясников.
«Ковид показание к кесареву сечению? Нет», — написал Мясников. При этом коронавирус увеличивает риски выкидыша и преждевременных родов, отметил врач. Телеведущий подчеркнул, что пока нет данных, которые говорили, что беременность является фактором для тяжелого течения инфекции.
По словам специалиста, коронавирус не может передаваться плоду через плаценту, как и с молоком новорожденному. Он считает, что мать с подтвержденным диагнозом должна соблюдать меры предосторожности, общаясь с ребенком до трех суток после исчезновения симптомов. При этом он рекомендовал провести тестирование ребенка, если у мамы есть коронавирус.
Президент Российского общества акушеров-гинекологов, профессор, академик РАН и РАМН Владимир Серов рекомендовал женщинам переболевшим COVID-19 планировать беременность только после полного восстановления после болезни, передает агентство Nation News. Акушер-гинеколог Авет Серобян рассказал, что у женщин, которые вступают в роды в активной стадии коронавируса, иногда наблюдаются признаки хронической гипоксии у плода.
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