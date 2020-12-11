В России начали выполнять поручение Путина по спасению лесов

Президет Владимир Путин поручил спасти российские леса от незаконной вырубки Фото: Официальный сайт Президента РФ

Комитет Госдумы по природным ресурсам рекомендовал принять в первом чтении поправки «Единой России» в Лесной кодекс, предполагающие создание электронной системы контроля за заготовкой, перевозкой и продажей леса. Изменения инициировал президент Владимир Путин, они позволят декриминализировать отрасль, сообщили URA.RU в пресс-службе партии.

«Мы выполняем поручение президента: до нового года примем законопроект. В ближайшее время поправки обсудим с экспертами — представителями отрасли. Это нужно, чтобы отрасль развивалась, чтобы после изменений она не провалилась, а продолжала развитие», — рассказал председатель комитета Госдумы, один из авторов поправок Николай Николаев.

Изменения предполагают создание единой цифровой системы, где будет находиться вся информация об обороте древесины. Законопроект запрещает находиться в лесах с техникой для вырубки без специальных разрешений, передавать участки леса в субаренду.

По словам Николая Николаева, поправки «Единой России» дают старт реформе всей лесной отрасли Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Согласно поправкам, арендаторы будут отвечать за тушение лесных пожаров. «Весной до 100% пожаров — это поджоги. Это колоссальный ущерб здоровью, опасность для людей, которые живут в этих районах. Кроме того, лес — наш воздух. Это важно для каждого из нас. Прозрачность законодательства даст возможность купировать негативные явления», — продолжает Николаев.

В ЕР считают, что новая система повысит эффективность лесной отрасли. Это повлечет увеличение сборов налогов и создание новых рабочих мест.

Поправки открывают большую реформу всей лесной отрасли. Она связана с запретом на вывоз необработанной древесины, который по поручению президента начнет действовать с 1 января 2022 года. «Масштаб этой реформы мне напоминает изменения в сфере долевого строительства, когда полностью был изменен механизм. Мы должны сделать лесную отрасль полностью прозрачной и эффективной», — резюмировал Николаев.

Поправки в Лесной кодекс поставят заслон «черным лесорубам» Фото: пресс-служба «Единой России»

«Единая Россия» начала готовить изменения в Лесной кодекс в 2019 году. В этой работе участвовали регионы. Партия предложила создать систему космического мониторинга, усилить работу правоохранительных органов по борьбе с «черными лесорубами», а также увеличить штат лесников — в том числе для предотвращения лесных пожаров. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отмечал, что одних оперативных мер недостаточно. «Нужен системный подход, чтобы навести порядок в этой отрасли, покончить с криминальными схемами», — объяснил он.

У «Единой России» действует собственный экологический проект «Чистая страна» Фото: пресс-служба «Единой России»

Региональный координатор партпроекта «Чистая страна» в ЯНАО, депутат Госдумы Владимир Пушкарев считает, что поправки избавят лесников от «хождения по кабинетам», а усиление роли арендатора в тушении пожаров не позволит «черным лесорубам» заметать следы. Его коллега из Курганской области Сергей Белякин добавляет, что особое внимание нужно уделить транспортировке древесины, поскольку на этом этапе «легализуется огромный объем древесины, заготовленной незаконным путем».