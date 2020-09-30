Путин запретить вывозить из России необработанный лес

Президент считает, что в России слабый надзор за транспортировкой, хранением и переработкой древесины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент России Владимир Путин поручил с 2022 года запретить вывоз из страны необработанной или обработанной «для вида» древесины. Свое требование российский лидер озвучил на совещании по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — сказал президент во время видеоконференции. Для этого Путин потребовал пересмотреть подходы к работе таможни.

Также президент поручил реформировать систему контроля за лесами, распространить жесткий надзор на транспортировкой, хранением и переработкой древесины. Сейчас эта система «не лезет ни в какие ворота», подчеркнул президент. Одной из мер для ужесточения надзора в лесах может учреждение в регионах должности главного федерального лесного инспектора. В пилотом режиме система учета древесины и сделок с ней должна заработать с 1 января 2020 года.

Сейчас на рассмотрении в Госдуме РФ находится законопроект по пресечению незаконной вырубки лесов. Новая реформа предлагает регистрировать все пункты складирования и отгрузки древесины в России, пишет агентство Nation News.