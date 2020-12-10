В деле вице-мэра из ХМАО появился новый эпизод

Уголовное дело против экс-заместителя главы поселка Таежный Павла Малыха передается в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В уголовном деле экс-заместителя главы поселка Таежный (Советский район) Павла Малыха появился новый эпизод — он обвиняется в незаконном начислении себе премий на сумму в 96 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

По версии следствия, Малых незаконно начислял себя премии с сентября 2017 года по январь 2018 года на сумму в 96 тысяч рублей. Тем самым причин ущерб местному бюджету. «В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину и возместил причиненный городскому поселению ущерб», — сообщили в пресс-службе следственного комитета Югры.

Помимо этого, Малых помог бывшей главе поселка Надежде Симоновой сначала получить от муниципалитета квартиру, а потом ее приватизировать. Хотя экс-чиновница не имела на это оснований. Теперь бывший вице-мэр обвиняется сразу по двум статьям УК РФ — «присвоение чужого имущества с использованием служебного положения и превышение должностных полномочий».

Ранее URA.RU сообщало о произошедшем жилищном скандале в поселке Таежном с участием чиновников. Нынешняя администрация поселения пыталась через суд вернуть обратно жилье, которое досталось Симоновой.