Новый начальник челябинского УФСБ прибудет ко Дню чекиста

В Челябинск прибудет новый генерал ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Назначение нового руководителя УФСБ по Челябинской области Дмитрия Иванова состоится в течение 10 дней. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах. День работника ФСБ в Челябинском управлении, 21 декабря, будут отмечать уже при новом генерале.

«Специально под эту дату не подгадывали, но в итоге решено не затягивать до Дня работника ФСБ. В этот день обычно проходит торжественное собрание. Сейчас с учетом пандемии оно состоится несколько в ином формате, людей в актовом зале будет поменьше. Но на него прибудет кадровый представитель аппарата ФСБ из Москвы. Он и представит нового руководителя Дмитрия Иванова», — пояснил инсайдер. Сергей Сизов, который сейчас руководит челябинским УФСБ, к этому времени уедет в Новосибирск, где возглавит аналогичное управление.

По словам инсайдера, из Томска от Иванова, который возглавляет региональное УФСБ, уже начинают поступать указания подготовить ему необходимую информацию, которую новому руководителю представят после того, как он прибудет в Челябинск. В пресс-службе УФСБ по Челябинской области информацию по смене руководителя не комментируют. URA.RU отправило запрос в УФСБ по Томской области. Ответ на него к моменту публикации получен не был.

Сергей Сизов руководит челябинским УФСБ с июня 2019 года. Дмитрий Иванов возглавил УФСБ по Томской области в декабре 2016 года.