Вадим Шумков уже предупредил чиновников, что их ждет за плохую работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Муниципалитеты, сорвавшие программу благоустройства, в будущем могут лишиться части финансирования. Местные главы уже проинформированы об этом, заявил губернатор Вадим Шумков в интервью ГТРК «Курган» на канале «Россия 24».

«Задача такая: дороги, тротуары, установка новых линий освещения либо ремонт старых и замена подслеповатого света на яркий свет, остановочные комплексы», — пояснил глава региона. Он отметил, что региональные власти выделяют на это деньги, а конкретные объекты благоустройства определяют сами главы.

«Я глав честно предупредил и жителям обещал донести: там, где глава не чешется, мы по отдельным направлениям просто будем давать меньше денег, раз вы не умеете работать. А жителям ваших территорий будем объяснять, кто „герой“. Потом сами объясняйте жителям, которые за вас голосуют, на которых вы работаете», — рассказал Шумков, добавив, что считает это честным.

Губернатор отметил, что уже есть несколько муниципалитетов, которые могут лишиться денег. «Мне зам по строительству докладывает регулярно, что деньги доводят в апреле—мае, начинаются торги в августе, а в октябре—ноябре начинают бегать с криками: „Спасите, помогите, у нас тут что-то не получается“», — возмутился он. К кому конкретно возникли претензии, Шумков не уточнил.