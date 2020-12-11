Дочь Кадырова перешла на новую должность

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хадижат Кадырова получила должность руководителя департамента дошкольного образования в Грозном. Об этом сообщил председатель комитета правительства республики по дошкольному образованию Асланбек Джунаидов.
«Искренне поздравляю Хадижат Рамзановну Кадырову с назначением на должность начальника департамента дошкольного образования г. Грозный», — написал Джунаидов в своем Instagram-аккаунте. По его словам, новое назначение свидетельствует о доверии правительства региона дочери Кадырова.
Джунаидов рассказал, что Кадырова обладает выдающимися управленческими способностями. Он уверен, что Хадижат будет эффективно исполнять свои обязанности и оправдает доверие властей Чечни.
Ранее родственники Кадырова уже назначались на руководящие должности в регионе. Приемный брат Висита Кадыров получил пост замруководителя управления Роспотребнадзора по республике. Племянник главы региона Идрис Черхигов стал куратором нескольких районов Чечни.
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