Дочь Кадырова перешла на новую должность

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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, кадыров рамзан
Хадижат Кадырова возглавила департамент дошкольного образования в Грозном Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хадижат Кадырова получила должность руководителя департамента дошкольного образования в Грозном. Об этом сообщил председатель комитета правительства республики по дошкольному образованию Асланбек Джунаидов.

«Искренне поздравляю Хадижат Рамзановну Кадырову с назначением на должность начальника департамента дошкольного образования г. Грозный», — написал Джунаидов в своем Instagram-аккаунте. По его словам, новое назначение свидетельствует о доверии правительства региона дочери Кадырова.

Джунаидов рассказал, что Кадырова обладает выдающимися управленческими способностями. Он уверен, что Хадижат будет эффективно исполнять свои обязанности и оправдает доверие властей Чечни.

Ранее родственники Кадырова уже назначались на руководящие должности в регионе. Приемный брат Висита Кадыров получил пост замруководителя управления Роспотребнадзора по республике. Племянник главы региона Идрис Черхигов стал куратором нескольких районов Чечни.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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