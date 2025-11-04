Украине назвали ключевые требования для вступления в Евросоюз
ЕС поставил Украине жесткие условия для вступления
Евросоюз выдвинул Украине жесткие требования для продолжения процесса вступления в объединение. Согласно докладу ЕС, Киев должен незамедлительно ускорить темпы реформ и прекратить давление на антикоррупционные органы.
«Украине необходимо решительно бороться с последними негативными тенденциями, в частности с растущим давлением на антикоррупционные органы и гражданское общество», — говорится в докладе европейских экспертов, передает ТАСС. Авторы документа подчеркивают необходимость соответствия стандартам ЕС в области защиты прав человека.
Среди основных условий — обеспечение верховенства права, проведение административной реформы и децентрализация. Особое внимание уделяется необходимости укрепления независимости и профессионализма судебной системы.
Ранее издание Politico опубликовало рейтинг государств-претендентов на членство в ЕС, подготовленный на основании экспертных заключений европейских дипломатических представителей. В соответствии с представленными оценками, Украина удостоилась «твердой четверки», в то время как Грузия продемонстрировала несоответствие установленным Евросоюзом критериям.
Согласно материалам издания, Украина показывает убедительные достижения в процессе интеграции в европейское сообщество — ее прогресс заслуживает оценки «хорошо». Грузия же, напротив, оказалась не в состоянии успешно выдержать проверку на соблюдение необходимых требований.
