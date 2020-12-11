Россиянам разрешат отметить Новый год в кафе, но с условием

Правило будет действовать с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У россиян начнут требовать отрицательный тест на коронавирус при входе в кафе и рестораны. Первым регионом, где ввели такое правило, стала Московская область. Постановление появилось на сайте правительства региона.

«Организации, оказывающие услуги общественного питания, услуги проведения зрелищно-развлекательных мероприятий, вправе допускать в здания, строения, сооружения, в которых оказываются указанные услуги, только при наличии отрицательного результата лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)», — говорится в постановлении. Правило будет действовать с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно.