11 декабря 2020

Россиянам разрешат отметить Новый год в кафе, но с условием

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Правило будет действовать с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

У россиян начнут требовать отрицательный тест на коронавирус при входе в кафе и рестораны. Первым регионом, где ввели такое правило, стала Московская область. Постановление появилось на сайте правительства региона.

«Организации, оказывающие услуги общественного питания, услуги проведения зрелищно-развлекательных мероприятий, вправе допускать в здания, строения, сооружения, в которых оказываются указанные услуги, только при наличии отрицательного результата лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)», — говорится в постановлении. Правило будет действовать с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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