Солнечное затмение продлится 2 минуты, а метеорный дождь — несколько часов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Россияне 14 декабря смогут увидеть сразу два небесных явления: самый крупный в этом году метеорный поток Геминиды и солнечное затмение длиной 2 минуты. Об этом сообщают иностранные источники и Московский планетарий.

«Самый лучший из крупных ежегодных метеорных дождей, наблюдаемых в настоящее время, достигнет своего максимума 14 декабря. К северу от экватора метеорный дождь можно будет увидеть в вечерние часы, на южном полушарии — около полуночи. Он достигнет кульминации около 2 часов ночи», — сообщается на сайте Международной метеорной организации.

Полное солнечное затмение 14 декабря без специальных приборов могут увидеть только жители Чили и Аргентины, уточняют в Московском планетарии. Однако жители России смогут наблюдать это явление в бесплатной онлайн-трансляции на сайте планетария.

«14 декабря 2020 года произойдет полное затмение Солнца. Полная фаза затмения пройдет узкой полосой лунной тени по территории Чили и Аргентины. Частные фазы затмения будут видны в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке. Московский планетарий 14 декабря проведет бесплатную онлайн-трансляцию полного солнечного затмения», — говорится в сообщении.

Трансляция затмения на сайте планетария начнется в 17.25 по московскому времени. Максимума затмение достигнет в точке с координатами 40,3 градуса южной широты, 67,9 градуса западной долготы и продлится 2 минуты 10 секунд.

Еще одно редкое явление — кольцеобразное солнечное затмение — случилось в этом году 21 июня. Жители Урала наблюдали это явление утром.