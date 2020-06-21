Россиянам пообещали редкое солнечное затмение

21 июня россияне увидят солнечное затмение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сразу в нескольких регионах России 21 июня можно будет увидеть кольцеобразное затмение Солнца. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария.

«В 2020 году это астрономическое явление приходится на день летнего солнцестояния. <…>. Еще раз в XXI веке эти события выпадут на один день лишь в 2039 году», — пишет РИА «Новости». В максимальной фазе затмение можно будет увидеть в 09:40 по московскому времени.

В Екатеринбурге за природным явлением можно будет наблюдать с 08:45 до 10:10; в Кургане — с 08:41 до 10:22; в Магнитогорске — с 08:31 до 10:14; в Нижневартовске — с 09:09 до 10:24; в Нижнем Тагиле — с 08:49 до 10:06; в Перми — с 08; 49 до 09:59; в Сургуте — с 09:09 до 10:18; в Тюмени — с 08:48 до 10:18; в Ханты-Мансийске — с 09:05 до 10:12: в Челябинске — с 08:38 до 10:15.

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