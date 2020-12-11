11 декабря 2020

Врач объяснил, почему одну маску нельзя носить несколько дней

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Люди в городе. Тюмень, тротуар, маска, плитка, осень, желтый лист, медицинская маска
На одноразовой маске быстро скапливаются вирусы Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На одноразовой маске, которая используется несколько дней, собирается много загрязнений, бактерий и вирусов. Такой информацией поделился врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

«Во-первых, сам дышишь на нее, она загрязняется, становится влажной. Но и другие люди на тебя кашляют, чихают, если в течение дня не менять, то на ней будет и бактериальная, и вирусная загрязненность. Поэтому и надо менять», — цитирует его РИА «Новости».

С коллегой согласен врач-инфекционист научно-клинического отдела московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова. «Влажная маска должна быть выброшена», — передает ее слова РИА «Новости». При этом Белова отметила, что лучше использовать маски с клапаном, если у человека проблемы с легкими или затруднен вдох.

Однако некоторые врачи полагают, что именно через маску с клапаном человек может заразить коронавирусом остальных. «Маски с клапаном облегчают выдох, при этом человек, если он инфицирован, все свои вирусы отдает окружающим», — рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

В последние полтора месяца смертность от коронавирусной инфекции возросла на 60% во всем мире. По прогнозам, пандемия коронавируса уйдет не раньше середины 2021 года, отмечает агентство RNS.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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