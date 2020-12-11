В больнице Каменска-Уральского скончалось 14 пациентов за сутки (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Массовая гибель пациентов в свердловской больнице могла произойти из-за нехватки кислорода в реанимационном отделении. Об этом URA.RU заявил руководитель общественной организации «Фонд содействия президенту в борьбе с коррупцией» Георгий Соболев.

«Мне поступила информация о трагедии в Каменске-Уральском. Я общался с медиками, которые утверждают, что массовая гибель пациентов с дыхательной недостаточностью в одном реанимационном отделении в течение одних суток возможна по причине нехватки кислорода. Поскольку проверить истинную причину смерти 14 человек из открытых источников не представляется возможным, я прошу правоохранительные органы провести проверку», — заявил Соболев.

Коллега одной из скончавшихся пациенток подтвердила URA.RU ее смерть. По словам собеседницы агентства, женщина умерла 9 декабря.

Ранее сообщалось, что в ГБ №2 Каменска-Уральского 10 декабря за сутки скончалось 14 человек. Все они лежали в отделении для пациентов с подозрением на коронавирус. Главный врач городской больницы Каменска-Уральского Роберт Соловьев не подтвердил URA.RU информацию. Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов не стал общаться с агентством, а в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом ушли от ответа.

Похожая ситуация разворачивалась в октябре в Ростове-на-Дону — тогда от нехватки кислорода в больнице скончалось 13 человек. Однако в пресс-центре по мониторингу ситуации с коронавирусом называли эту информацию фейком. Местные чиновники заявили, что причинами массовой смерти пациентов с коронавирусом в больнице №20 Ростова-на-Дону стали их возраст, серьезное поражение легочной ткани и другие сопутствующие заболевания, а не недостаток кислорода для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщал Life .